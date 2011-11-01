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Descontinuado

CarStudioSistema de audio para el auto

CEM5100/00

Disfrutá de la música en vivo en el auto

Disfrutá de la música desde distintas fuentes con el sistema para autos Philips CEM5100. Con el receptor Bluetooth® incorporado podés escuchar la música de tu teléfono celular y atender llamadas importantes, y además los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfrutá de la música en vivo en el auto

  • Bluetooth

  • Para iPod y iPhone

  • USB

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente

Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Panel frontal extraíble y oscurecimiento para mayor seguridad antirrobo

Panel frontal extraíble y oscurecimiento para mayor seguridad antirrobo

Especificaciones técnicas

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