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Descontinuado

Subwoofer para el auto

CSP1000/00

Tu equipo de música móvil

Sentí la música como nunca con el potente subwoofer para automóviles Philips CSP1000 de 25 cm. Con una potencia máxima de 1000 W, un cono compuesto de fibra de alta densidad y una bobina móvil de cobre de 4 capas, este subwoofer te ofrece un sonido potente con graves profundos y sólidos.

Ver todos los beneficios

te asegura una excelente potencia de sonido

Tu equipo de música móvil

  • 25,4 cm (10")

  • 1000 W de potencia máxima

Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta potencia

Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta potencia

La ferrita es un material liviano pero resistente que genera un campo magnético permanente y uniforme. Es el componente clave de los parlantes que induce el movimiento de la bobina móvil y el diafragma. Cuando recibe una señal de entrada, la bobina móvil actúa como un electroimán para que el diafragma del tweeter y el woofer la atraigan o la repelan. El imán de ferrita genera un campo magnético uniforme para suavizar el movimiento del diafragma, lo que garantiza una menor distorsión en la salida de audio. Gracias al imán de ferrita de alta estabilidad y potencia, la bobina móvil puede producir sonidos altos y mantener la suavidad de los tonos.

Resistencia y rendimiento estable en condiciones extremas

Resistencia y rendimiento estable en condiciones extremas.

Cono de fibra compuesta resistente para usarlo en todo tipo de clima

Cono de fibra compuesta resistente para usarlo en todo tipo de clima.

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