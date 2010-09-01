Cubierta de caucho butílico para un sonido más suave

El caucho butílico de gran capacidad de respuesta conecta el diafragma del woofer a la estructura del parlante para formar un sistema de suspensión envolvente. Cuando una señal sonora llega al cono interno del woofer, la cubierta de caucho butílico, que ofrece flexibilidad a pesar de su dureza, mantiene el cono en su posición para protegerlo de las potentes fuerzas ascendentes o descendentes que se generan cuando la señal es fuerte. Gracias a esta técnica, el woofer puede soportar el efecto de los potentes compases y brindar una respuesta suave para los tonos graves con una distorsión mínima, incluso en parlantes compactos.