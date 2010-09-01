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Descontinuado

Subwoofer para el auto

CSP1200/00

Tu equipo de música móvil

Sentí la música como nunca con el potente subwoofer para automóviles Philips CSP1200 de 30 cm. Con una potencia máxima de 1600 W, un cono compuesto de fibra de alta densidad y una bobina móvil de cobre de 4 capas, este subwoofer te ofrece un sonido potente con graves profundos y sólidos.

Ver todos los beneficios

te asegura una excelente potencia de sonido

Tu equipo de música móvil

  • 12"

  • 1600 W de potencia máxima

Potencia de 400 W RMS

La funda de caucho con imán grueso ofrece protección contra daños mecánicos

La funda de caucho con imán grueso ofrece protección contra daños mecánicos

La funda de caucho con imán grueso ofrece protección contra daños mecánicos

Cubierta de caucho butílico para un sonido más suave

Cubierta de caucho butílico para un sonido más suave

El caucho butílico de gran capacidad de respuesta conecta el diafragma del woofer a la estructura del parlante para formar un sistema de suspensión envolvente. Cuando una señal sonora llega al cono interno del woofer, la cubierta de caucho butílico, que ofrece flexibilidad a pesar de su dureza, mantiene el cono en su posición para protegerlo de las potentes fuerzas ascendentes o descendentes que se generan cuando la señal es fuerte. Gracias a esta técnica, el woofer puede soportar el efecto de los potentes compases y brindar una respuesta suave para los tonos graves con una distorsión mínima, incluso en parlantes compactos.

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