Cono de polipropileno ligero para un sonido claro

Dentro del altavoz, un diafragma se asienta en la parte superior de la bobina móvil para producir una forma de onda cuando se recibe una señal de entrada, transformando la onda de la señal en una onda de sonido. El polipropileno es uno de los plásticos más ligeros jamás inventados y es un material fantástico para diafragmas de altavoces debido a su peso, alta resistencia, rigidez y tolerancia a altas temperaturas. Estos conos de polipropileno ofrecen música de alta calidad, reaccionando incluso a la señal de sonido más pequeña para producir un sonido claro y vívido.