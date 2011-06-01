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Descontinuado

Parlante coaxial para autos

CSP510/00

Tu equipo de música móvil

Sentí la música con los parlantes estéreo para automóviles de Philips CSP510. Estos parlantes bidireccionales de 13 cm. tienen una potencia máxima de 180 W y un cono de polipropileno liviano con un tweeter de cúpula suave PEI para que puedas disfrutar de una música espectacular con un sonido nítido.

Ver todos los beneficios

con dos vías estéreo para un sonido espectacular

Tu equipo de música móvil

  • 12,7 cm (5")

  • 2 vías

  • 180 W de potencia máxima

Manejo de potencia de 35 W RMS

Cono de polipropileno ligero para un sonido claro

Cono de polipropileno ligero para un sonido claro

Dentro del altavoz, un diafragma se asienta en la parte superior de la bobina móvil para producir una forma de onda cuando se recibe una señal de entrada, transformando la onda de la señal en una onda de sonido. El polipropileno es uno de los plásticos más ligeros jamás inventados y es un material fantástico para diafragmas de altavoces debido a su peso, alta resistencia, rigidez y tolerancia a altas temperaturas. Estos conos de polipropileno ofrecen música de alta calidad, reaccionando incluso a la señal de sonido más pequeña para producir un sonido claro y vívido.

Envoltura de tejido sensible para maximizar los detalles de sonido

Envoltura de tejido sensible para maximizar los detalles de sonido

Un tejido altamente sensible conecta el diafragma del woofer a la envoltura del altavoz para formar un sistema de suspensión envolvente. Cuando una señal de sonido llega al cono del interior del woofer, la estructura envolvente del tejido vuelve a colocar el cono en su posición para que esté listo para recibir otra señal de sonido. Con esto, el woofer puede capturar cada señal con la mínima distorsión y un sonido fluido, sin importar lo alto o bajo que se reproduzca la música.

Especificaciones técnicas

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