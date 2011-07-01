Descontinuado
CSP610/00
Tu equipo de música móvil
Sentí la música con los parlantes estéreo para automóviles Philips CSP610. Estos parlantes bidireccionales de 16,5 cm. tienen una potencia máxima de 210 W y un cono de polipropileno liviano con un tweeter de cúpula suave PEI para que disfrutes de una música espectacular con sonido nítido.
16,5 cm (6,5")
2 vías
210 W
La rejilla de altavoz se ha diseñado para proporcionar al coche un aspecto lujoso. Compuesta de dos piezas (una carcasa extraíble con malla de metal y un anillo de plástico), cuando se instala sobre el altavoz cubre completamente la cúpula del tweeter y el cono del altavoz. Resistente y duradera, protege los altavoces de patadas accidentales y dedos curiosos, que pueden afectar negativamente al rendimiento de sonido.
La polieterimida (PEI) es un material ideal para fabricar tweeters de cúpula debido a su liviandad, su gran elasticidad y estabilidad y su tolerancia a las altas temperaturas. En el interior del tweeter, el pequeño diafragma (la abertura de la cúpula) produce tonos de alta frecuencia. Estos tweeters de cúpula de PEI pueden capturar hasta las notas musicales más altas para agregar textura y calidez a la música en toda la gama de tonos agudos. La forma de la cúpula expande el sonido para que puedas escuchar las notas altas desde cualquier asiento del auto.
Se ajusta perfectamente a todas las aberturas de altavoces de 16,5 cm.