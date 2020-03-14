Descontinuado
DLC2103U/00
Cable adaptador USB A a micro USB de 1,2 m
Carga y conecta el teléfono con este cable adaptador USB A a micro USB. Funciona con el cargador USB de pared o para el coche. Es un cable de repuesto que nunca viene mal.
Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Funciona con cualquiera de tus fuentes de alimentación basadas en USB (de pared, del coche o del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.