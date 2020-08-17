Un buen repuesto o reemplazo para tener siempre a mano

El cable de 30 pines a USB incluido es esencial para sincronizar el iPhone o iPod con iTunes, y para cargar el dispositivo a través de la computadora o un cargador USB. Llevalo con vos, ponelo en tu escritorio o sustituí el que perdiste, de manera que siempre podás conectarlo y cargarlo cuando lo necesités.