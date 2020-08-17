Descontinuado
DLC3106T/00
Cable 3 en 1
Conectores micro USB, USB-C y Lightning en un cable. Podrás usar solo este cable con todos tus dispositivos portátiles.
Sincronización y carga
2 m
Un buen repuesto o recambio del cable Lightning de Apple
El cable de 30 pines a USB incluido es esencial para sincronizar el iPhone o iPod con iTunes, y para cargar el dispositivo a través de la computadora o un cargador USB. Llevalo con vos, ponelo en tu escritorio o sustituí el que perdiste, de manera que siempre podás conectarlo y cargarlo cuando lo necesités.
Funciona con cualquiera de tus fuentes de alimentación basadas en USB (de pared, del coche o del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.