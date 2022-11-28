DLC4561CB/00
Cable de USB-C a USB-C de alta calidad
Cable de alta calidad con una longitud de 2 m para aportar mayor flexibilidad al cargar dispositivos compatibles con USB-C. Admite carga de portátiles de 65 W con cargador de pared GaN,
Sincronización y carga
2 m
Negro
Conector USB tipo C para carga a alta velocidad con los dispositivos compatibles tipo C más recientes
Diseño de cable envuelto en plástico para una mayor durabilidad y resistencia.
Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps