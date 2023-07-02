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Batería portátil USB

DLP1810CV/00

Cargador portátil delgado y potente

Batería segura de polímero de litio con una gran capacidad de 10.000mAh. Olvídate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. Disfruta de la carga rápida USB-C 3A y USB-A dual para cargar tu dispositivo más reciente.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de respaldo

Cargador portátil delgado y potente

  • 10.000 mAh

  • Puertos de carga USB-A y USB-C

  • Batería de polímero de litio

  • Plateado

Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

Carga rápida de 5 V/3A

Especificaciones técnicas

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