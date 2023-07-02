DLP1810CV/00
Cargador portátil delgado y potente
Batería segura de polímero de litio con una gran capacidad de 10.000mAh. Olvídate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. Disfruta de la carga rápida USB-C 3A y USB-A dual para cargar tu dispositivo más reciente.
10.000 mAh
Puertos de carga USB-A y USB-C
Batería de polímero de litio
Plateado
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.