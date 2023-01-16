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Batería portátil USB

DLP1930CW/00

Potente batería portátil

Disfrutá de energía en cualquier momento y lugar. La gran capacidad de 30 000 mAh permite obtener más de una carga completa. Tres puertos USB con USB-A y USB-C. Carga rápida del dispositivo con puerto USB-C PD 3.0 de máximo 20 W o USB-A con salida QC3/0 de máximo 18 W.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de respaldo

Potente batería portátil

  • 30000mAh

  • Puertos de carga USB-A y USB-C

  • QC 3.0 y PD

  • Blanco

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

Recarga varias veces tus dispositivos durante el viaje

Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llévatela contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesites.

Pantalla LCD para el indicador de la batería

Pantalla LCD para el indicador de la batería

Especificaciones técnicas

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