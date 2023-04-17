DLP2711CB/00
Cargador portátil delgado y potente
Batería segura de polímero de litio con una gran capacidad de 10.000 mAh. Olvidate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. El puerto doble USB-A y USB-C de carga rápida es compatible con QC 3.0 y PD 3.0.
10.000 mAh
Puertos de carga USB-A y USB-C
QC 3.0 y PD 3.0
PPS
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Una fuente de alimentación programable (PPS) es un estándar para la tecnología de carga rápida en dispositivos USB-C. Esta tecnología ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real, en función del estado de carga del dispositivo, alimentándolo con la máxima potencia. Una forma inteligente de reducir de forma segura el tiempo de carga.