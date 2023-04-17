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Batería portátil USB

DLP2711CB/00

Cargador portátil delgado y potente

Batería segura de polímero de litio con una gran capacidad de 10.000 mAh. Olvidate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. El puerto doble USB-A y USB-C de carga rápida es compatible con QC 3.0 y PD 3.0.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de respaldo

Cargador portátil delgado y potente

  • 10.000 mAh

  • Puertos de carga USB-A y USB-C

  • QC 3.0 y PD 3.0

  • PPS

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Carga mediante una fuente de alimentación programable USB-C (PPS)

Una fuente de alimentación programable (PPS) es un estándar para la tecnología de carga rápida en dispositivos USB-C. Esta tecnología ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real, en función del estado de carga del dispositivo, alimentándolo con la máxima potencia. Una forma inteligente de reducir de forma segura el tiempo de carga.

Especificaciones técnicas

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