DLP9230NB/00
Cargador inalámbrico 3 en 1
Cargá de forma inalámbrica tu teléfono inteligente, reloj y AirPods a la vez con este dispositivo de carga rápida. Tiene una potencia máxima de 15 W para reducir el tiempo de carga de tu dispositivo móvil y de 2,5 W y 5 W para cargar tu reloj y AirPods respectivamente.
15 W
Carga rápida
Carga inalámbrica Qi
La carga inalámbrica con tecnología Qi ha sido ampliamente adoptada en smartphones y otros dispositivos móviles. Los cargadores inalámbricos de Philips son compatibles con teléfonos y otros dispositivos que admiten tecnología inalámbrica Qi. Solo tienes que colocar el dispositivo en este panel para disfrutar de una experiencia de carga sin esfuerzo.
Diseño antideslizante para sujetar el teléfono en la posición deseada y evitar que se deslice por la vibración del teléfono.
La velocidad de carga depende de la condición de carga, incluidos el dispositivo host y el adaptador de alimentación.