Descontinuado
FM01SS050P/00
Fácil de usar y conectar
Dispositivo Plug & Play fácil de usar. La unidad SSD de Philips permite almacenar y compartir archivos, fotos y música de manera fácil y económica.
1 TB
Unidad de estado sólido
¡No volverás a perder la tapa! La tapa protectora está integrada en el diseño del producto, de forma que siempre estará unida a la memoria USB. Para quitarla solo hay que girarla hacia atrás, y después basta con conectar la memoria para usarla.
Con la sincronización de todos los archivos del ordenador, puedes acceder a tus documentos y trabajar con ellos desde cualquier lugar con tan solo unos clics.
Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.