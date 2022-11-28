FM12FD85B/00
Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte
Dispositivo Plug & Play de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición Pico de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
128 GB
Pico edición 2.0
La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
Modelo diseñado para ser fino y ligero. Su diseño compacto y elegante te permite llevar tus datos dondequiera que vayas. Ten siempre contigo tus archivos multimedia y documentos cuando los necesites.
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.