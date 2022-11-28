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        Unidad flash USB

        FM12FD85B/00

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        Dispositivo Plug & Play de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición Pico de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

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        Intercambia archivos rápidamente

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        • 128 GB

        • Pico edición 2.0

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

        Diseño ligero y elegante

        Modelo diseñado para ser fino y ligero. Su diseño compacto y elegante te permite llevar tus datos dondequiera que vayas. Ten siempre contigo tus archivos multimedia y documentos cuando los necesites.

        Memoria USB con diseño colorido para estar siempre a la última

        Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.

        Especificaciones técnicas

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        • Acceso anticipado a las ventas.
        • Consejos sobre estilos de vida saludables.