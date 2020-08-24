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        Descontinuado

        SSD

        FM25SM130B/00

        Fácil de usar

        Sencillo dispositivo Plug-and-play. La unidad SSD de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos rápidamente

        Fácil de usar

        • 256 GB

        • Unidad en estado sólido

        Memoria USB con diseño colorido para estar siempre a la última

        Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

        Capacidad de almacenamiento de 256 GB para grandes archivos

        Gracias a los 256 GB de memoria podrás intercambiar, compartir y guardar más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador.

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