Descontinuado
FM25SM130B/00
Fácil de usar
Sencillo dispositivo Plug-and-play. La unidad SSD de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
256 GB
Unidad en estado sólido
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.
La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
Gracias a los 256 GB de memoria podrás intercambiar, compartir y guardar más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador.