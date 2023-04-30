FM32FD05E/00
Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte
Dispositivo Plug & Play de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición VIVID de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
32 GB
Vivid edición 2.0
Paquete de 3
Gracias a los 32 GB de memoria podrás intercambiar, compartir y guardar más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador.
La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.