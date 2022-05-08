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        Descontinuado

        Tarjetas SDHC

        FM32MP45D/00

        Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte

        Esta tarjeta de formato compacto Micro SDHC admite una capacidad de memoria de 32 GB con U1 UHS-I Clase 10 incluida. El producto incluye dos paquetes con adaptador.

        Ver todos los beneficios

        Micro SDHC de 32 GB con adaptador

        Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte

        • 32 GB

        • Clase 10

        • UHS-I

        • Pack de 2

        Capacidad de almacenamiento de 32 GB para grandes archivos

        Gracias a los 32 GB de memoria podrás intercambiar, compartir y guardar más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador.

        Velocidades de transferencia muy rápidas con las tarjetas SDHC de clase 10

        Gracias al rendimiento de la Clase 10 y la velocidad de transferencia rápida de esta tarjeta SDHC, ya no tendrás que esperar mucho para transferir datos.

        Especificaciones técnicas

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