Descontinuado
FM32MP45D/00
Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte
Esta tarjeta de formato compacto Micro SDHC admite una capacidad de memoria de 32 GB con U1 UHS-I Clase 10 incluida. El producto incluye dos paquetes con adaptador.
32 GB
Clase 10
UHS-I
Pack de 2
Gracias a los 32 GB de memoria podrás intercambiar, compartir y guardar más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador.
Gracias al rendimiento de la Clase 10 y la velocidad de transferencia rápida de esta tarjeta SDHC, ya no tendrás que esperar mucho para transferir datos.