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Descontinuado

SSD

FM51FD75B/00

Fácil de usar

Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición SNOW de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

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Intercambia archivos rápidamente

Fácil de usar

  • 512 GB

  • Edición Snow 3.0

Transferencia de datos rápida con USB 3.0 de alta velocidad

La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

Capacidad de almacenamiento de 512 GB para archivos de gran tamaño

Gracias a los 512 GB de memoria podrás intercambiar, compartir y guardar más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador.

Memoria USB con diseño colorido para estar siempre a la última

Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.

Especificaciones técnicas

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