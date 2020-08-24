Descontinuado
FM51SM130B/00
Fácil de usar
Sencillo dispositivo Plug-and-play. La unidad SSD de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
512 GB
Unidad en estado sólido
La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
¡No volverás a perder la tapa! La tapa protectora está integrada en el diseño del producto, de forma que siempre estará unida a la memoria USB. Para quitarla solo hay que girarla hacia atrás, y después basta con conectar la memoria para usarla.
Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.