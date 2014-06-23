Descontinuado
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Sonido potente de manera inalámbrica
Transmití música de manera inalámbrica a través de Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente, con la tecnología NFC para un emparejamiento instantáneo. Un amplificador doble ofrece mejor calidad de sonido, y una potencia de salida total de 720 W RMS entrega un sonido increíblemente potente.
Bluetooth® y NFC
Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.
La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
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