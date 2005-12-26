Descontinuado
HD4646/70
Una ebullición rápida y fácil
Gracias a la resistencia plana, la hervidora puede hervir agua rápidamente y es fácil de limpiar. El filtro lavable te ofrece agua limpia y, por lo tanto, bebidas más puras.
1,5 l, 2400 W
Indicador de nivel de agua
Blanco/azul
Tapa abatible
La hervidora se puede llenar mediante la boquilla o abriendo la tapa.
El cable se puede enrollar alrededor de la base, de manera que es fácil colocar la hervidora en la cocina.
La resistencia oculta de acero inoxidable permite un hervido rápido y una fácil limpieza.