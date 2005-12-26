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Descontinuado

Daily CollectionHervidora

HD4646/70

Una ebullición rápida y fácil

Gracias a la resistencia plana, la hervidora puede hervir agua rápidamente y es fácil de limpiar. El filtro lavable te ofrece agua limpia y, por lo tanto, bebidas más puras.

Ver todos los beneficios

Hervidora potente, con resistencia fácil de limpiar

Una ebullición rápida y fácil

  • 1,5 l, 2400 W

  • Indicador de nivel de agua

  • Blanco/azul

  • Tapa abatible

Tapa y boquilla fáciles de llenar

Tapa y boquilla fáciles de llenar

La hervidora se puede llenar mediante la boquilla o abriendo la tapa.

Recogecable para almacenamiento fácil

Recogecable para almacenamiento fácil

El cable se puede enrollar alrededor de la base, de manera que es fácil colocar la hervidora en la cocina.

Resistencia plana para un hervido rápido y una fácil limpieza

Resistencia plana para un hervido rápido y una fácil limpieza

La resistencia oculta de acero inoxidable permite un hervido rápido y una fácil limpieza.

Especificaciones técnicas

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