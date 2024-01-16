ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Agua caliente para uso diario
  • Agua caliente para uso diario

Essentials CollectionHervidora serie 1000 de Philips

HD9314/90

Agua caliente para uso diario

Ahorra tiempo con la hervidora Philips Essential Collection serie 1000. Prepara rápidamente tus bebidas calientes favoritas y hierve el agua para cocinar con una resistencia plana para un hervido rápido y una fácil limpieza.

Ver todos los beneficios

Hervido rápido para bebidas calientes y mucho más

Agua caliente para uso diario

  • Hervido duradero, seguro y eficiente

  • Diseño inteligente y cómodo

  • Descubre el juego de desayuno completo

Descubre el juego de desayuno completo

Descubre el juego de desayuno completo

Un desayuno diseñado para lo que realmente importa. Descubre el kit completo de cafetera de goteo y tostadora.

Resistencia plana para un hervido rápido y una fácil limpieza

Resistencia plana para un hervido rápido y una fácil limpieza

Disfruta de un hervido rápido y una limpieza sin esfuerzo con la resistencia oculta de acero inoxidable, la combinación perfecta de velocidad y comodidad para tus bebidas calientes favoritas.

Protección contra hervido sin agua para tu seguridad

Protección contra hervido sin agua para tu seguridad

No te preocupes por nada. Nuestra hervidora se apaga automáticamente cuando el agua ha hervido para evitar que se sobrecaliente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.