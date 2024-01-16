HD9314/90
Agua caliente para uso diario
Ahorra tiempo con la hervidora Philips Essential Collection serie 1000. Prepara rápidamente tus bebidas calientes favoritas y hierve el agua para cocinar con una resistencia plana para un hervido rápido y una fácil limpieza.
Hervido duradero, seguro y eficiente
Diseño inteligente y cómodo
Descubre el juego de desayuno completo
Un desayuno diseñado para lo que realmente importa. Descubre el kit completo de cafetera de goteo y tostadora.
Disfruta de un hervido rápido y una limpieza sin esfuerzo con la resistencia oculta de acero inoxidable, la combinación perfecta de velocidad y comodidad para tus bebidas calientes favoritas.
No te preocupes por nada. Nuestra hervidora se apaga automáticamente cuando el agua ha hervido para evitar que se sobrecaliente.