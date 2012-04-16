Descontinuado
HP6519/01
Disfrutá la suavidad.
La depiladora SatinSoft de Philips con el sistema Skin Care, protege la piel contra los tirones e incrementa la higiene. Incluye un adaptador para áreas sensibles.
Sistema SkinCare
Adaptador para zonas sensibles
Diseño exclusivo de Philips que contiene cerdas hipoalergénicas para lograr máxima higiene. Se ajusta perfectamente a la mano para un manejo óptimo en todas las condiciones y se puede usar en seco o en húmedo.
La delicada barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para que disfrutes de una depilación agradable.
Esta depiladora cuenta con discos en pinzas suaves para eliminar los vellos sin tirar de la piel.