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Descontinuado

Pure Essentials CollectionBatidora de mano

HR1372/90

Más potencia para obtener resultados profesionales

Una comida recién hecha y de calidad es algo que cualquier chef doméstico aprecia. Pero no es necesario ser un profesional de la cocina para prepararla. Con la nueva batidora de varilla Philips, podrás conseguir resultados profesionales en tu propia cocina de forma rápida y fácil.

Ver todos los beneficios

Potente motor de 700 vatios y cuchillas de doble acción

Más potencia para obtener resultados profesionales

  • 700 W

  • Brazo de metal, cuchilla doble acción

  • Picadora y 2 accesorios

  •  5 velocidades y turbo

Cuchillas de doble acción

Cuchillas de doble acción

Las cuchillas de doble acción de la batidora de varilla de Philips cortan horizontal y verticalmente.

Varias velocidades y botón turbo

Varias velocidades y botón turbo

Accesorio picador extragrande para procesar grandes cantidades

Accesorio picador extragrande para procesar grandes cantidades

Con el accesorio picador extragrande (1000 ml) de la batidora de mano de Philips, puedes picar grandes cantidades de carne, hierbas, frutos secos, queso, chocolate y cebolla en cuestión de segundos.

Especificaciones técnicas

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