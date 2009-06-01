Descontinuado
HR1372/90
Más potencia para obtener resultados profesionales
Una comida recién hecha y de calidad es algo que cualquier chef doméstico aprecia. Pero no es necesario ser un profesional de la cocina para prepararla. Con la nueva batidora de varilla Philips, podrás conseguir resultados profesionales en tu propia cocina de forma rápida y fácil.
700 W
Brazo de metal, cuchilla doble acción
Picadora y 2 accesorios
5 velocidades y turbo
Las cuchillas de doble acción de la batidora de varilla de Philips cortan horizontal y verticalmente.
Con el accesorio picador extragrande (1000 ml) de la batidora de mano de Philips, puedes picar grandes cantidades de carne, hierbas, frutos secos, queso, chocolate y cebolla en cuestión de segundos.