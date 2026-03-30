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Daily Collection Licuadora
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Important Information Manual Philips Daily Collection Blender
User Manual Philips Daily Collection Blender
Todas (7)
¿Puedo utilizar el aparato para moler granos de café, nuez moscada, etc.?
¿Cual es la función de la tapa pequeña?
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Cómo puedo utilizar el filtro?
¿Cómo se guarda el cable?
¿Por qué los zumos de frutas o la leche de soja contienen mucha pulpa o muchas pieles?
La jarra de la batidora gotea. ¿Qué debo hacer?
Todos los ingredientes se han pegado a las paredes de la jarra y la cuchilla no llega a tocarlos.
Sale espuma de mi batidora Philips
La batidora de Philips se bloquea durante el procesamiento