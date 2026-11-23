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HR2561/00
Más potencia, menos salpicaduras.
Descubre la facilidad de batir con la Batidora de mano serie 3000 de Philips, diseñada para hacer tu cocina diaria más rápida, suave y agradable. Disfruta de sopas cremosas y batidos todos los días sin ensuciar la cocina.
Rendimiento potente: la batidora de mano Philips con 1000 W ofrece resultados suaves y rápidos.
Tecnología ProMix: esta batidora de inmersión garantiza un flujo uniforme y menos salpicaduras.
Control de precisión: 4 velocidades más Turbo te dan control para cada plato que prepares.
Diseñada para comodidad y seguridad: vaso libre de BPA y diseño ergonómico.
Fácil y versátil: liberación con un toque con varillas batidoras eléctricas y almacenamiento compacto.
Disfruta de resultados suaves en todo momento con nuestra potente batidora de mano. Desde batidos cremosos hasta sopas de verduras contundentes, las posibilidades son infinitas.
La tecnología ProMix de esta batidora de mano está diseñada para crear el flujo perfecto de ingredientes, garantizando una mezcla más rápida y uniforme con menos desorden y fácil limpieza, para que cada receta quede suave, sencilla y sin complicaciones.
Consigue la velocidad y textura adecuadas en cada receta. 4 velocidades de precisión para crear diferentes recetas mientras que el botón Turbo ofrece un impulso de potencia instantáneo.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos