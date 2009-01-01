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Descontinuado

Robot de cocina

HR7638/80

Versatilidad compacta

El robot de cocina Philips es la respuesta multifuncional a todos los problemas de la cocina, que además le ahorra tiempo y espacio. Con este único aparato puedes realizar más de 25 tareas diferentes en una fracción del tiempo que necesitarías normalmente. Batir, mezclar y picar.

Ver todos los beneficios

Sistema de almacenamiento Micro Store y 7 accesorios

Versatilidad compacta

7 accesorios con los que realizar más de 30 funciones de forma sencilla

Los accesorios, aptos para lavavajillas, incluyen un amasador para mezclar masas ligeras o consistentes; una cuchilla para picar de acero inoxidable para carne y verdura; dos discos de metal para rallar y cortar en tiras medias o finas; una batidora resistente a los golpes de 1,5 l para batir, triturar y remover distintos ingredientes; un exprimidor para exprimir cítricos; y una varilla ovalada para montar y batir masas muy ligeras.

Todos los accesorios caben en el recipiente, para un almacenamiento compacto

MicroStore permite guardar todos los accesorios en el recipiente para un almacenamiento fácil y compacto.

Especificaciones técnicas

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