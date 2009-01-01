Descontinuado
HR7638/80
Versatilidad compacta
El robot de cocina Philips es la respuesta multifuncional a todos los problemas de la cocina, que además le ahorra tiempo y espacio. Con este único aparato puedes realizar más de 25 tareas diferentes en una fracción del tiempo que necesitarías normalmente. Batir, mezclar y picar.
Los accesorios, aptos para lavavajillas, incluyen un amasador para mezclar masas ligeras o consistentes; una cuchilla para picar de acero inoxidable para carne y verdura; dos discos de metal para rallar y cortar en tiras medias o finas; una batidora resistente a los golpes de 1,5 l para batir, triturar y remover distintos ingredientes; un exprimidor para exprimir cítricos; y una varilla ovalada para montar y batir masas muy ligeras.
MicroStore permite guardar todos los accesorios en el recipiente para un almacenamiento fácil y compacto.