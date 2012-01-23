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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor

Descontinuado

Viva CollectionRobot de cocina

HR7762/90

Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo

Este robot de cocina de Philips dispone de una configuración compacta 3 en 1 con un recipiente de 2 l, batidora y molinillo. También dispone de 4 discos de acero inoxidable que te permiten crear una variedad de tus recetas favoritas. Incluye almacenamiento para los accesorios.

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Prepara tartas caseras, gratinados, ensaladas y mucho más

Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo

  • 750 W

  • Diseño compacto 3 en 1

  • Recipiente 2 l

  • Accesorios para más de 28 funciones

Motor de 750 W para un procesado potente

Motor de 750 W para un procesado potente

Este robot de cocina de Philips ofrece un potente motor con 2 velocidades y Pulse, que ofrecen potencia y control para preparar todas tus recetas favoritas.

Tecnología PowerChop para un picado superior

Tecnología PowerChop para un picado superior

La tecnología PowerChop es una combinación de la forma de la cuchilla, el ángulo de corte y el recipiente interior que proporciona un picado superior tanto en ingredientes blancos como duros. También es perfecta para preparar purés y mezclar masas para tartas.

Accesorios con los que realizar más de 28 funciones de forma fácil

Accesorios con los que realizar más de 28 funciones de forma fácil

Los accesorios, que se pueden lavar en el lavavajillas, son un amasador para mezclar y amasar, una cuchilla para picar de acero inoxidable para preparar carnes y verduras, varios discos para picar en tiras y rallar, una batidora resistente a los golpes de 1 l para mezclar, picar y remover diferentes ingredientes, un disco emulsificador para preparar alimentos como nata montada y mayonesa, y una picadora para moler granos de café, por ejemplo.

Especificaciones técnicas

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