Descontinuado
HR7762/90
Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
Este robot de cocina de Philips dispone de una configuración compacta 3 en 1 con un recipiente de 2 l, batidora y molinillo. También dispone de 4 discos de acero inoxidable que te permiten crear una variedad de tus recetas favoritas. Incluye almacenamiento para los accesorios.
750 W
Diseño compacto 3 en 1
Recipiente 2 l
Accesorios para más de 28 funciones
Este robot de cocina de Philips ofrece un potente motor con 2 velocidades y Pulse, que ofrecen potencia y control para preparar todas tus recetas favoritas.
La tecnología PowerChop es una combinación de la forma de la cuchilla, el ángulo de corte y el recipiente interior que proporciona un picado superior tanto en ingredientes blancos como duros. También es perfecta para preparar purés y mezclar masas para tartas.
Los accesorios, que se pueden lavar en el lavavajillas, son un amasador para mezclar y amasar, una cuchilla para picar de acero inoxidable para preparar carnes y verduras, varios discos para picar en tiras y rallar, una batidora resistente a los golpes de 1 l para mezclar, picar y remover diferentes ingredientes, un disco emulsificador para preparar alimentos como nata montada y mayonesa, y una picadora para moler granos de café, por ejemplo.