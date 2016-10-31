Descontinuado
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Para todos los equipos de alto consumo
Tus productos electrónicos, como juguetes electrónicos y dispositivos de audio portátiles, hoy en día necesitan más energía que nunca. Usalos durante más tiempo con las baterías alcalinas Power de Philips.
AAA
Alcalina
Se garantiza que estas pilas Philips no contienen metales pesados perjudiciales como cadmio, mercurio o plomo.
Toda pila sufre pérdidas de energía cuando no se utiliza. Nosotros garantizamos que la pila contiene como mínimo el 80 % de su energía inicial durante la fecha preferente de utilización.
Philips ofrece una completa gama con las pilas que se utilizan con más frecuencia (AA, AAA, C, D, 9V) en diferentes opciones de embalaje con el fin de cubrir todas las necesidades.