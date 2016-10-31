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Power AlkalineBatería

LR03P1F/00

Para todos los equipos de alto consumo

Tus productos electrónicos, como juguetes electrónicos y dispositivos de audio portátiles, hoy en día necesitan más energía que nunca. Usalos durante más tiempo con las baterías alcalinas Power de Philips.

Ver todos los beneficios

Para todos los equipos de alto consumo

  • AAA

  • Alcalina

Las pilas alcalinas Philips contienen 0 % de cadmio, mercurio y plomo

Se garantiza que estas pilas Philips no contienen metales pesados perjudiciales como cadmio, mercurio o plomo.

La pila conserva sus prestaciones durante 10 años

Toda pila sufre pérdidas de energía cuando no se utiliza. Nosotros garantizamos que la pila contiene como mínimo el 80 % de su energía inicial durante la fecha preferente de utilización.

Una gama completa con una pila para cada necesidad

Philips ofrece una completa gama con las pilas que se utilizan con más frecuencia (AA, AAA, C, D, 9V) en diferentes opciones de embalaje con el fin de cubrir todas las necesidades.

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