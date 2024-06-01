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Serie 2000Airfryer serie 2000 de 4,2 l

NA220/00

Observa cómo se cocinan platos sabrosos sin esfuerzo

Crujiente por fuera, tierno por dentro. La exclusiva tecnología RapidAir ahorra tiempo y energía sin que esto afecte al sabor. Observa el proceso de cocción a través de la ventana mientras tus ingredientes favoritos se transforman en platos deliciosos en menos de 15 minutos.

Ver todos los beneficios

Sin complicaciones con airfry, fríe, hornea, asar a la parrilla y más

Observa cómo se cocinan platos sabrosos sin esfuerzo

  • Facilidad de uso

  • Ahorro de tiempo y energía

  • Menos aceite

  • Ventana

13 métodos para cocinar con solo pulsar un botón

13 métodos para cocinar con solo pulsar un botón

Freír con aire, hornear, cocinar a la parrilla, asar y mucho más. Ajusta la hora y la temperatura manualmente o utiliza las funciones preestablecidas para desbloquear 13 formas diferentes de cocinar al alcance de la mano, entre las que se incluyen recalentar, descongelar y conservar el calor.

Ahorra tiempo y reduce el precio de la factura de la luz

Ahorra tiempo y reduce el precio de la factura de la luz

Cocina hasta un 50 % más rápido y ahorra hasta un 70 % de energía al cocinar con la Airfryer de Philips en lugar de usar el horno.***

Tamaño perfecto para cualquier cocina con un recipiente de 4,2 l

Tamaño perfecto para cualquier cocina con un recipiente de 4,2 l

El diseño compacto es ideal para cualquier cocina grande o pequeña. Tiene una capacidad para hasta 600 g de patatas fritas, 6 muslos de pollo o 500 g de verduras en un recipiente de 4,2 litros.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. En comparación con patatas fritas caseras preparadas en una freidora de aceite normal.

  2. Encuesta entre usuarios de HomeID, 6000 encuestados, 2021.

  3. Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con las Airfryer de Philips; a la hora de cocinar una pechuga de pollo (posición AF a 160 °C, sin precalentamiento) o un filete de salmón (posición AF a 200 °C, sin precalentamiento) en lugar de utilizar un horno de clase A.