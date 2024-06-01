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Observa cómo se cocinan platos sabrosos sin esfuerzo
Crujiente por fuera, tierno por dentro. La exclusiva tecnología RapidAir ahorra tiempo y energía sin que esto afecte al sabor. Observa el proceso de cocción a través de la ventana mientras tus ingredientes favoritos se transforman en platos deliciosos en menos de 15 minutos.
Facilidad de uso
Ahorro de tiempo y energía
Menos aceite
Ventana
Freír con aire, hornear, cocinar a la parrilla, asar y mucho más. Ajusta la hora y la temperatura manualmente o utiliza las funciones preestablecidas para desbloquear 13 formas diferentes de cocinar al alcance de la mano, entre las que se incluyen recalentar, descongelar y conservar el calor.
Cocina hasta un 50 % más rápido y ahorra hasta un 70 % de energía al cocinar con la Airfryer de Philips en lugar de usar el horno.***
El diseño compacto es ideal para cualquier cocina grande o pequeña. Tiene una capacidad para hasta 600 g de patatas fritas, 6 muslos de pollo o 500 g de verduras en un recipiente de 4,2 litros.
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En comparación con patatas fritas caseras preparadas en una freidora de aceite normal.
Encuesta entre usuarios de HomeID, 6000 encuestados, 2021.
Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con las Airfryer de Philips; a la hora de cocinar una pechuga de pollo (posición AF a 160 °C, sin precalentamiento) o un filete de salmón (posición AF a 200 °C, sin precalentamiento) en lugar de utilizar un horno de clase A.