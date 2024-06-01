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Serie 2000Airfryer serie 2000 de 6,2 l (plata)

NA231/00

Observa cómo se cocinan platos sabrosos sin esfuerzo

Crujiente por fuera, tierno por dentro. La exclusiva tecnología RapidAir ahorra tiempo y energía sin que esto afecte al sabor. Observa el proceso de cocción a través de la ventana mientras tus ingredientes favoritos se transforman en platos deliciosos en menos de 15 minutos.

Ver todos los beneficios

Sin complicaciones con airfry, hornea, asa a la parrilla y más

Observa cómo se cocinan platos sabrosos sin esfuerzo

  • Facilidad de uso

  • Ahorro de tiempo y energía

  • Menos aceite

  • Ventana

Disfruta de una comida sana con hasta un 90 % menos de grasa*

Disfruta de una comida sana con hasta un 90 % menos de grasa*

Cocinar con aire caliente hace que tus platos favoritos tengan hasta un 90 % menos de grasa sin perder el sabor.

13 métodos para cocinar con solo pulsar un botón

13 métodos para cocinar con solo pulsar un botón

Freír con aire, hornear, cocinar a la parrilla, asar y mucho más. Ajusta la hora y la temperatura manualmente o utiliza las funciones preestablecidas para desbloquear 13 formas diferentes de cocinar al alcance de la mano, entre las que se incluyen recalentar, descongelar y conservar el calor.

Ventana para controlar la comida mientras cocinas

Ventana para controlar la comida mientras cocinas

Se acabaron las suposiciones. No pierdas de vista la comida mientras se cocina y descubre cuándo está perfecta.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. En comparación con patatas fritas caseras preparadas en una freidora de aceite normal.

  2. Encuesta entre usuarios de HomeID, 6000 encuestados, 2021.

  3. Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con las Airfryer de Philips; a la hora de cocinar una pechuga de pollo (posición AF a 160 °C, sin precalentamiento) o un filete de salmón (posición AF a 200 °C, sin precalentamiento) en lugar de utilizar un horno de clase A.