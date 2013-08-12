Descontinuado
ORT7500/10
La radio Original
Recordá esos momentos especiales con esta radio Original. El encanto de los años 50 que trae este diseño de 1955 de Philips se combina con un gran sonido, lo que te ofrece graves potentes, radio FM y Crystal Clear DAB+, además de reproducción de música de manera inalámbrica desde dispositivos inteligentes mediante Bluetooth
Bluetooth®
DAB+, FM
Puerto USB para cargar
20 W
El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.