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Descontinuado

Beardtrimmer series 3000Recortador de barba

QT4005/15

Barba perfecta más fácil

Dale la forma deseada a tu barba con este cortabarba. Precisión al cortar desde 0,5 mm hasta 10 mm.

Ver todos los beneficios

La manera más cómoda de empezar con tu barba

Barba perfecta más fácil

  • Ajuste de precisión de 0,5 mm

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 10 h de carga/45 min de uso sin cable

Precisión de 0,5 mm

Precisión de 0,5 mm

Utilizá el recortador en la primera posición para obtener una barba corta perfecta de solo 0,5 mm.

Posiciones de longitud fáciles de seleccionar, entre 0,5 y 10 mm

Posiciones de longitud fáciles de seleccionar, entre 0,5 y 10 mm

Girá la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la posición que desees: desde barba de 3 días de 0,5 mm hasta barba completa de 10 mm, en intervalos precisos de 0,5 mm.

Obtén un recorte perfecto y seguro

Obtén un recorte perfecto y seguro

Las cuchillas autoafilables de acero de la cortabarba Philips 3000 se mantienen tan afiladas y eficaces como en el primer día para brindar un corte perfecto y seguro, siempre.

Especificaciones técnicas

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