Descontinuado
QT4005/15
Barba perfecta más fácil
Dale la forma deseada a tu barba con este cortabarba. Precisión al cortar desde 0,5 mm hasta 10 mm.
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas de acero inoxidable
10 h de carga/45 min de uso sin cable
Utilizá el recortador en la primera posición para obtener una barba corta perfecta de solo 0,5 mm.
Girá la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la posición que desees: desde barba de 3 días de 0,5 mm hasta barba completa de 10 mm, en intervalos precisos de 0,5 mm.
Las cuchillas autoafilables de acero de la cortabarba Philips 3000 se mantienen tan afiladas y eficaces como en el primer día para brindar un corte perfecto y seguro, siempre.