ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Imagen principal
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Imagen principal

ShoqBoxaltavoz portátil inalámbrico

SB300B/00

Ritmos sorprendentes, luces brillantes

Prepárate para disfrutar del ritmo. Philips ShoqBox SB300 ofrece graves intensos y explosivos con sus altavoces de graves dobles. Amplifica la energía con luces que parpadean en función del ritmo. Duradero, resistente al agua y a los golpes, te permite llevar la fiesta donde tú quieras.

Ver todos los beneficios

Ritmos sorprendentes, luces brillantes

  • Bluetooth®

  • Resistente al agua y a los golpes

  • Luces multicolores

Batería recargable integrada para mantener el ritmo de la fiesta

Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de música fantástica con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.

¡Anima la fiesta! Luces multicolores que brillan al ritmo de la música

¡Anima la fiesta! Luces multicolores que brillan al ritmo de la música

Disfruta de las luces y siente la potencia del ritmo y de los brillantes destellos. Varios colores parpadean al ritmo de la música para animar la fiesta y añadir otra dimensión. Si prefieres bailar en la oscuridad, también puedes hacerlo: pulsa el interruptor y apaga las luces.

Micrófono integrado para disfrutar de llamadas manos libres

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.