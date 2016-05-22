SB300B/00
Ritmos sorprendentes, luces brillantes
Prepárate para disfrutar del ritmo. Philips ShoqBox SB300 ofrece graves intensos y explosivos con sus altavoces de graves dobles. Amplifica la energía con luces que parpadean en función del ritmo. Duradero, resistente al agua y a los golpes, te permite llevar la fiesta donde tú quieras.
Bluetooth®
Resistente al agua y a los golpes
Luces multicolores
Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de música fantástica con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.
Disfruta de las luces y siente la potencia del ritmo y de los brillantes destellos. Varios colores parpadean al ritmo de la música para animar la fiesta y añadir otra dimensión. Si prefieres bailar en la oscuridad, también puedes hacerlo: pulsa el interruptor y apaga las luces.
Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.