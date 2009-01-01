Descontinuado
SCF602/12
Higiene en cualquier parte
Practicar cómo beber es fácil con la gama de vasos para niños más mayores de Philips Avent. La tapa abatible mantiene la boquilla siempre limpia, incluso mientras está por ahí. Los vasos están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y resulta muy fácil beber de ellos.
260 ml
Boquilla rígida de 12m+
Con asas
La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.
Escala de medidas en el vaso para facilitar la preparación de las bebidas del bebé
Boquilla resistente a las mordidas para que los chicos puedan beber cómodamente del vaso. Ideal para bebés en etapa de dentición
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.