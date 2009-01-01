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Descontinuado

Philips AventVaso para niños más mayores

SCF602/12

Higiene en cualquier parte

Practicar cómo beber es fácil con la gama de vasos para niños más mayores de Philips Avent. La tapa abatible mantiene la boquilla siempre limpia, incluso mientras está por ahí. Los vasos están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y resulta muy fácil beber de ellos.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Antigoteo, fácil de beber

Higiene en cualquier parte

  • 260 ml

  • Boquilla rígida de 12m+

  • Con asas

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.

Escala de medición en el vaso

Escala de medición en el vaso

Escala de medidas en el vaso para facilitar la preparación de las bebidas del bebé

Boquilla rígida para chicos de 12 m+

Boquilla rígida para chicos de 12 m+

Boquilla resistente a las mordidas para que los chicos puedan beber cómodamente del vaso. Ideal para bebés en etapa de dentición

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 