Higiene en cualquier parte

Practicar cómo beber es fácil con la gama de vasos para niños más mayores de Philips Avent. La tapa abatible mantiene la boquilla siempre limpia, incluso mientras está por ahí. Los vasos están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y resulta muy fácil beber de ellos.