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Descontinuado

Philips AventVaso para niños más mayores

SCF604/11

Higiene en cualquier parte

Estos vasos de flujo más rápido de Philips Avent son perfectos para los niños más mayores y activos. Están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y aun así resulta fácil beber de ellos. Los vasos disponen de una tapa abatible y un clip lateral para colgarlos del cinturón o de la silla de paseo.

Ver todos los beneficios
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Flujo más rápido, sin goteo

Higiene en cualquier parte

  • 340 ml

  • Boquilla deportiva (18m+)

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.

Flujo más rápido y boquilla resistente

Flujo más rápido y boquilla resistente

La boquilla está diseñada para ser resistente a los mordiscos con un flujo más rápido y el vaso tiene una mayor capacidad para niños más mayores y activos

La tapa abatible mantiene la boquilla limpia

La tapa abatible mantiene la boquilla limpia

La tapa abatible siempre le ofrece una seguridad higiénica manteniendo la boquilla limpia tanto en casa como por ahí.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 