Descontinuado
SCF604/11
Higiene en cualquier parte
Estos vasos de flujo más rápido de Philips Avent son perfectos para los niños más mayores y activos. Están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y aun así resulta fácil beber de ellos. Los vasos disponen de una tapa abatible y un clip lateral para colgarlos del cinturón o de la silla de paseo.
340 ml
Boquilla deportiva (18m+)
La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.
La boquilla está diseñada para ser resistente a los mordiscos con un flujo más rápido y el vaso tiene una mayor capacidad para niños más mayores y activos
La tapa abatible siempre le ofrece una seguridad higiénica manteniendo la boquilla limpia tanto en casa como por ahí.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.