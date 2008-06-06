Descontinuado
SCF606/01
Higiene en cualquier parte
Los vasos para niños de Philips Avent son un paso sencillo del biberón al vaso. La tapa abatible mantiene la boquilla siempre limpia, incluso mientras está por ahí. Están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y resulta muy fácil beber de ellos.
200 ml
Boquilla blanda (6m+)
Con asas
La exclusiva válvula de la boquilla Philips Avent controla el flujo y garantiza que no haya derrames, incluso si se deja boca abajo o hacia un lado