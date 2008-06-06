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Descontinuado

Philips AventVaso para niños más mayores

SCF606/01

Higiene en cualquier parte

Los vasos para niños de Philips Avent son un paso sencillo del biberón al vaso. La tapa abatible mantiene la boquilla siempre limpia, incluso mientras está por ahí. Están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y resulta muy fácil beber de ellos.

Ver todos los beneficios

Antigoteo, fácil de beber

Higiene en cualquier parte

  • 200 ml

  • Boquilla blanda (6m+)

  • Con asas

Boquilla blanda con exclusiva válvula antiderrames

Boquilla blanda con exclusiva válvula antiderrames

La exclusiva válvula de la boquilla Philips Avent controla el flujo y garantiza que no haya derrames, incluso si se deja boca abajo o hacia un lado

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

El vaso entero puede esterilizarse para mayor higiene

El vaso entero puede esterilizarse para mayor higiene

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