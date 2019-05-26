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Descontinuado

UpBeatAuriculares intrauditivos realmente inalámbricos

SHB2515BK/00

Canción tras canción

Sé libre. Estos auriculares intrauditivos realmente inalámbricos ofrecen un increíble tiempo de reproducción de 100 horas gracias a su estuche de carga portátil. Disfrutá de un sonido excepcional en cada canción y acceso directo al asistente virtual de tu teléfono. ¿Alguien dijo viaje por carretera?

Ver todos los beneficios

Canción tras canción

  • Controladores de 6 mm/cierre post.

  • Bluetooth®

  • Negro

Estuche de carga portátil con cargador de reserva de 3350 mAh integrado

Nunca te quedarás sin energía. El estuche de carga con cargador de reserva de 3350 mAh integrado no solo carga los auriculares, también sirve para cargar el teléfono. Solo tenés que conectar el dispositivo inteligente al estuche a través del puerto USB.

Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth

Tus auriculares están listos para emparejarse en cuanto los sacas del estuche. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.

Presiona dos veces el botón y activarás tu asistente

Especificaciones técnicas

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