Descontinuado
SHB2515BK/00
Canción tras canción
Sé libre. Estos auriculares intrauditivos realmente inalámbricos ofrecen un increíble tiempo de reproducción de 100 horas gracias a su estuche de carga portátil. Disfrutá de un sonido excepcional en cada canción y acceso directo al asistente virtual de tu teléfono. ¿Alguien dijo viaje por carretera?
Controladores de 6 mm/cierre post.
Bluetooth®
Negro
Nunca te quedarás sin energía. El estuche de carga con cargador de reserva de 3350 mAh integrado no solo carga los auriculares, también sirve para cargar el teléfono. Solo tenés que conectar el dispositivo inteligente al estuche a través del puerto USB.
Tus auriculares están listos para emparejarse en cuanto los sacas del estuche. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.