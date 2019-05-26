Estuche de carga portátil con cargador de reserva de 3350 mAh integrado

Nunca te quedarás sin energía. El estuche de carga con cargador de reserva de 3350 mAh integrado no solo carga los auriculares, también sirve para cargar el teléfono. Solo tenés que conectar el dispositivo inteligente al estuche a través del puerto USB.