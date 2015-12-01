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Descontinuado

Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

SHB7250/00

Sonido de alta resolución

Philips SHB7250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables, pero no la calidad del sonido; de esta forma, proporcionan graves potentes y alta claridad. Alterná fácilmente entre tu música y tus llamadas. Además, gracias a los suaves auriculares acolchados, disfrutá de la comodidad mientras te mueves.

Ver todos los beneficios

con refuerzo de graves digital

Sonido de alta resolución

  • Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

El audio de alta resolución reproduce música en su forma más pura

El audio de alta resolución reproduce música en su forma más pura

El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio, ya que reproduce las grabaciones originales de estudio de manera más fiel que otros formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta calidad sin concesiones permite que el audio de alta resolución sea la mejor compañía para los amantes de la música. Estos auriculares cumplen con los estrictos estándares que se necesitan para sello de calidad del audio de alta resolución.

Conexión NFC con un solo botón para una sincronización sencilla

Conexión NFC con un solo botón para una sincronización sencilla

Encendé el dispositivo automáticamente con el sencillo emparejamiento NFC de un toque que te permite conectar los auriculares Bluetooth con cualquier dispositivo Bluetooth, con un solo toque.

Diseño cerrado en la parte posterior para aislación de sonido optimizada

Diseño cerrado en la parte posterior para aislación de sonido optimizada

El diseño cerrado de la parte posterior aísla tu música de cualquier sonido externo, lo que te permite disfrutar de todos los detalles y los graves enriquecidos de la grabación original.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar

  2. Cuando se utiliza el cable para auriculares suministrado