Descontinuado
SHB7250/00
Sonido de alta resolución
Philips SHB7250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables, pero no la calidad del sonido; de esta forma, proporcionan graves potentes y alta claridad. Alterná fácilmente entre tu música y tus llamadas. Además, gracias a los suaves auriculares acolchados, disfrutá de la comodidad mientras te mueves.
Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.
Supraurales
Almohadillas suaves
El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio, ya que reproduce las grabaciones originales de estudio de manera más fiel que otros formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta calidad sin concesiones permite que el audio de alta resolución sea la mejor compañía para los amantes de la música. Estos auriculares cumplen con los estrictos estándares que se necesitan para sello de calidad del audio de alta resolución.
Encendé el dispositivo automáticamente con el sencillo emparejamiento NFC de un toque que te permite conectar los auriculares Bluetooth con cualquier dispositivo Bluetooth, con un solo toque.
El diseño cerrado de la parte posterior aísla tu música de cualquier sonido externo, lo que te permite disfrutar de todos los detalles y los graves enriquecidos de la grabación original.
Los resultados reales pueden variar
Cuando se utiliza el cable para auriculares suministrado