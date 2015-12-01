El audio de alta resolución reproduce música en su forma más pura

El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio, ya que reproduce las grabaciones originales de estudio de manera más fiel que otros formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta calidad sin concesiones permite que el audio de alta resolución sea la mejor compañía para los amantes de la música. Estos auriculares cumplen con los estrictos estándares que se necesitan para sello de calidad del audio de alta resolución.