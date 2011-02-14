Descontinuado
SHC1300/10
Comodidad inalámbrica con transmisión por infrarrojos
Estos auriculares "full-size" inalámbricos por infrarrojos combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música o televisión en casa.
Control. 32 mm, cerrado parte posterior
Supraaural
Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.
El uso de modulación de alta frecuencia para el enlace de transmisión garantiza una recepción clara y nítida.
Pilas no incluidas