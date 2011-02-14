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Descontinuado

Auriculares Hi-Fi inalámbricos

SHC1300/10

Comodidad inalámbrica con transmisión por infrarrojos

Estos auriculares "full-size" inalámbricos por infrarrojos combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música o televisión en casa.

Ver todos los beneficios

Para televisión

Comodidad inalámbrica con transmisión por infrarrojos

  • Control. 32 mm, cerrado parte posterior

  • Supraaural

Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

RF de alta frecuencia garantiza una recepción clara y nítida

El uso de modulación de alta frecuencia para el enlace de transmisión garantiza una recepción clara y nítida.

Sencillos y fáciles de configurar

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Avisos legales

  1. Pilas no incluidas