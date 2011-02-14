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Descontinuado

Auriculares inalámbricos

SHC2000/10

Diversión inalámbrica con transmisión por infrarrojos

Con los auriculares para televisor inalámbricos de Philips, puedes ver tus programas favoritos a través de una transmisión constante. Disfruta de una gran comodidad gracias al diseño autoajustable de la banda interior.

Ver todos los beneficios

Recargable

Diversión inalámbrica con transmisión por infrarrojos

  • Supraaural

  • Negro

La transmisión inalámbrica por IR proporciona libertad de movimientos

La transmisión inalámbrica por IR te permite olvidarte de los cables.

RF de alta frecuencia garantiza una recepción clara y nítida

El uso de modulación de alta frecuencia para el enlace de transmisión garantiza una recepción clara y nítida.

Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

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