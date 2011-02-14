Descontinuado
SHC2000/10
Diversión inalámbrica con transmisión por infrarrojos
Con los auriculares para televisor inalámbricos de Philips, puedes ver tus programas favoritos a través de una transmisión constante. Disfruta de una gran comodidad gracias al diseño autoajustable de la banda interior.
Supraaural
Negro
La transmisión inalámbrica por IR te permite olvidarte de los cables.
El uso de modulación de alta frecuencia para el enlace de transmisión garantiza una recepción clara y nítida.
Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.
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