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Auriculares inalámbricos

SHC2000/55

transmisión inalámbrica por IR

Estos auriculares infrarrojos vienen en todos los tamaños, son recargables, inalámbricos y combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música y la televisión en la comodidad de tu casa.

Ver todos los beneficios

Para televisión

transmisión inalámbrica por IR

ALC ayuda a evitar las distorsiones audibles de las señales de entrada

Este inteligente circuito electrónico garantiza que el nivel de entrada de audio se ajusta automáticamente al nivel apropiado, evitando distorsiones y permitiéndote disfrutar de la mejor música.

La transmisión inalámbrica por IR proporciona libertad de movimientos

La transmisión inalámbrica por IR te permite olvidarte de los cables.

Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

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