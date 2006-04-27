Descontinuado
SHC2000/55
transmisión inalámbrica por IR
Estos auriculares infrarrojos vienen en todos los tamaños, son recargables, inalámbricos y combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música y la televisión en la comodidad de tu casa.
Este inteligente circuito electrónico garantiza que el nivel de entrada de audio se ajusta automáticamente al nivel apropiado, evitando distorsiones y permitiéndote disfrutar de la mejor música.
La transmisión inalámbrica por IR te permite olvidarte de los cables.
Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.
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