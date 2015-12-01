Descontinuado
SHL3160RD/00
Graves dinámicos y potentes
Estos auriculares tipo DJ proporcionan un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.
cerrados con controladores de 32 mm
Supraurales
Diseñados para brindarte la mejor experiencia durante los desplazamientos, los auriculares con sistema de monitorización tipo DJ se pueden plegar para que puedas llevarlos y guardarlos fácilmente.
Controladores de 32 mm de alta potencia que ofrecen un sonido claro, detallado y natural.