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Auriculares

SHL3160RD/00

Graves dinámicos y potentes

Estos auriculares tipo DJ proporcionan un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.

Ver todos los beneficios

Auriculares con sistema de monitorización tipo DJ

Graves dinámicos y potentes

  • cerrados con controladores de 32 mm

  • Supraurales

Diseño plano, compacto y plegable para guardarlos fácilmente mientras te desplazas

Diseñados para brindarte la mejor experiencia durante los desplazamientos, los auriculares con sistema de monitorización tipo DJ se pueden plegar para que puedas llevarlos y guardarlos fácilmente.

Cable de 1,2 m para disfrutar de la música con libertad en cualquier parte

Cable de 1,2 m para disfrutar de la música con libertad en cualquier parte

Controlador de altavoz de 32 mm para proporcionar potencia y un sonido dinámico

Controlador de altavoz de 32 mm para proporcionar potencia y un sonido dinámico

Controladores de 32 mm de alta potencia que ofrecen un sonido claro, detallado y natural.

Especificaciones técnicas

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