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Auriculares

SHL3160YL/00

Graves dinámicos y potentes

Estos auriculares tipo DJ proporcionan un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.

Ver todos los beneficios

Auriculares con sistema de monitorización tipo DJ

Graves dinámicos y potentes

  • Control. 32 mm, cerrado parte posterior

  • De diadema

Diseño plano, compacto y plegable para guardarlos fácilmente mientras te desplazas

Diseñados para brindarte la mejor experiencia durante los desplazamientos, los auriculares con sistema de monitorización tipo DJ se pueden plegar para que puedas llevarlos y guardarlos fácilmente.

Almohadillas suaves y transpirables para sesiones de audición prolongadas

Almohadillas suaves y transpirables para sesiones de audición prolongadas

La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento del ruido

La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento del ruido

La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento que bloquea el ruido ambiental

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