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Descontinuado

Auriculares de PC

SHM1900/00

Conversaciones nítidas, diseño ligero

Los Philips SHM1900 son unos auriculares supraaurales ligeros para PC que proporcionan una comodidad máxima.

Ver todos los beneficios

Conversaciones nítidas, diseño ligero

  • Supraaural

El adaptador 2 en 1 funciona en PC y portátil

Cambia fácilmente entre PC y portátil con el adaptador 2 en 1.

El micrófono se puede colocar en el lugar ideal para registrar la voz

El soporte de ajuste sencillo para el micrófono garantiza que el micrófono está siempre en el lugar adecuado para registrar tu voz.

Estilo supraaural para proporcionar la comodidad, el ajuste y el aislamiento del ruido óptimos

Diseño supraaural para proporcionar la comodidad y el ajuste óptimos. El diseño supraaural también bloquea el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audición intensa.

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