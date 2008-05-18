Descontinuado
SHM1900/00
Conversaciones nítidas, diseño ligero
Los Philips SHM1900 son unos auriculares supraaurales ligeros para PC que proporcionan una comodidad máxima.
Supraaural
Cambia fácilmente entre PC y portátil con el adaptador 2 en 1.
El soporte de ajuste sencillo para el micrófono garantiza que el micrófono está siempre en el lugar adecuado para registrar tu voz.
Diseño supraaural para proporcionar la comodidad y el ajuste óptimos. El diseño supraaural también bloquea el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audición intensa.