Descontinuado
SHP1900/00
Livianos y cómodos
Auriculares grandes con diseño liviano para más comodidad
Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.
Supraurales
Soporte de sujeción liviano
La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.
Banda de sujeción fabricada en material ligero
La longitud de cable ideal para permitirte mayor libertad de movimientos y permitirte decidir dónde quieres colocar tu aparato de audio.