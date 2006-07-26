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Descontinuado

Auriculares estéreo

SHP1900/00

Livianos y cómodos

Auriculares grandes con diseño liviano para más comodidad

Ver todos los beneficios

Para música, PC y TV

Livianos y cómodos

  • Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.

  • Supraurales

  • Soporte de sujeción liviano

Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves

La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.

La banda de sujeción ligera aumenta la comodidad y prolonga la duración

Banda de sujeción fabricada en material ligero

Un cable de 2 m que te permite guardar el reproductor en el bolso

La longitud de cable ideal para permitirte mayor libertad de movimientos y permitirte decidir dónde quieres colocar tu aparato de audio.

Especificaciones técnicas

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