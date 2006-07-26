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Descontinuado

Auriculares estéreo

SHP2700/00

Salida de sonido potente

Auriculares de tamaño natural con controladores de altavoz robustos que ofrecen un potente rendimiento acústico

Ver todos los beneficios

Para música, ordenador, MP3 y CD

Salida de sonido potente

  • Claridad de rango medio

Muy cómodos de llevar para que puedas pasar horas escuchando música

Las almohadillas de terciopelo suave y las orejeras ergonómicas mejoran el confort durante audiciones prolongadas.

Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

Oye lo que hay a tu alrededor mientras escuchas la música de tus auriculares DJ

Auricular reversible para oír a través de un oído

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