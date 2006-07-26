Descontinuado
SHP2700/00
Salida de sonido potente
Auriculares de tamaño natural con controladores de altavoz robustos que ofrecen un potente rendimiento acústico
Claridad de rango medio
Las almohadillas de terciopelo suave y las orejeras ergonómicas mejoran el confort durante audiciones prolongadas.
Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.
Auricular reversible para oír a través de un oído