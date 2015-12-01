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Descontinuado

ActionFitAuriculares deportivos con micrófono

SHQ1305WS/00

Disfrutá la libertad. Que nada te detenga

Conseguí un nuevo récord personal con los auriculares ultralivianos Actionfit SHQ1305. Estos resistentes auriculares, a prueba de agua y sudor, garantizan graves potentes y un ajuste óptimo, gracias a los conductores de alto rendimiento y un seguro de estabilidad en forma de C.

Ver todos los beneficios

Ajuste seguro y ultraliviano

Disfrutá la libertad. Que nada te detenga

  • Contr. 8,6mm, diseño posterior abierto

  • Auricular

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Su diseño ultraliviano de 5,7 g ofrece máxima comodidad*

Su diseño ultraliviano de 5,7 g ofrece máxima comodidad*

Con solo 5,7 g de peso, estos auriculares deportivos ActionFit son tan livianos y cómodos que incluso olvidarás que los llevas puestos. Son ideales para acompañarte hasta los últimos metros.

Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

Los auriculares ActionFit incluyen un clip para cables que quita los cables de en medio mientras te esfuerzas al máximo.

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