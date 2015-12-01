Descontinuado
SHQ1305WS/00
Disfrutá la libertad. Que nada te detenga
Conseguí un nuevo récord personal con los auriculares ultralivianos Actionfit SHQ1305. Estos resistentes auriculares, a prueba de agua y sudor, garantizan graves potentes y un ajuste óptimo, gracias a los conductores de alto rendimiento y un seguro de estabilidad en forma de C.
Contr. 8,6mm, diseño posterior abierto
Auricular
Con solo 5,7 g de peso, estos auriculares deportivos ActionFit son tan livianos y cómodos que incluso olvidarás que los llevas puestos. Son ideales para acompañarte hasta los últimos metros.
Los auriculares ActionFit incluyen un clip para cables que quita los cables de en medio mientras te esfuerzas al máximo.