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Descontinuado

ActionFitAuriculares deport., gancho para oreja

SHQ3000/10

Adaptados al deporte

Fabricados con materiales resistentes al agua combinados con un agente antibacterias que ayuda a eliminar los gérmenes, estos auriculares han sido diseñados para los entusiastas del deporte

Ver todos los beneficios

Diseño ajustable

Adaptados al deporte

  • ActionFit

  • Naranja y gris

Resisten sudor

Resisten sudor

Diseñados con un sellado resistente al agua que protege a los auriculares de los daños provocados por el sudor

Auriculares con aislamiento del sonido para minimizar el ruido ambiental

Auriculares con aislamiento del sonido para minimizar el ruido ambiental

Gracias al aislamiento del sonido, podrás escuchar y disfrutar de mayores detalles en la música al volumen más bajo posible con unos auriculares normales. Gracias a un profundo conocimiento de la anatomía del canal auditivo humano, el diseño acústico ergonómico de los auriculares con aislamiento del sonido proporciona un sellado perfecto entre la fuente de sonido ambiental y el canal auditivo, eliminando así el ruido de fondo no deseado y transmitiendo al mismo tiempo el sonido directamente a los oídos. Incluso a un nivel de volumen moderado, aún podrás distinguir los detalles de la música sin distracciones debidas al ruido del entorno. Hay disponibles fundas para los auriculares en tres tamaños, para proporcionar el mejor ajuste.

Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a tus oídos

Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a tus oídos

Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños de estos auriculares de Philips se adaptan cómodamente a los oídos sin añadirles presión, eliminando el ruido externo.

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