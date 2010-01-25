Auriculares con aislamiento del sonido para minimizar el ruido ambiental

Gracias al aislamiento del sonido, podrás escuchar y disfrutar de mayores detalles en la música al volumen más bajo posible con unos auriculares normales. Gracias a un profundo conocimiento de la anatomía del canal auditivo humano, el diseño acústico ergonómico de los auriculares con aislamiento del sonido proporciona un sellado perfecto entre la fuente de sonido ambiental y el canal auditivo, eliminando así el ruido de fondo no deseado y transmitiendo al mismo tiempo el sonido directamente a los oídos. Incluso a un nivel de volumen moderado, aún podrás distinguir los detalles de la música sin distracciones debidas al ruido del entorno. Hay disponibles fundas para los auriculares en tres tamaños, para proporcionar el mejor ajuste.