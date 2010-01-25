Descontinuado
SHQ3000/10
Adaptados al deporte
Fabricados con materiales resistentes al agua combinados con un agente antibacterias que ayuda a eliminar los gérmenes, estos auriculares han sido diseñados para los entusiastas del deporte
ActionFit
Naranja y gris
Diseñados con un sellado resistente al agua que protege a los auriculares de los daños provocados por el sudor
Gracias al aislamiento del sonido, podrás escuchar y disfrutar de mayores detalles en la música al volumen más bajo posible con unos auriculares normales. Gracias a un profundo conocimiento de la anatomía del canal auditivo humano, el diseño acústico ergonómico de los auriculares con aislamiento del sonido proporciona un sellado perfecto entre la fuente de sonido ambiental y el canal auditivo, eliminando así el ruido de fondo no deseado y transmitiendo al mismo tiempo el sonido directamente a los oídos. Incluso a un nivel de volumen moderado, aún podrás distinguir los detalles de la música sin distracciones debidas al ruido del entorno. Hay disponibles fundas para los auriculares en tres tamaños, para proporcionar el mejor ajuste.
Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños de estos auriculares de Philips se adaptan cómodamente a los oídos sin añadirles presión, eliminando el ruido externo.