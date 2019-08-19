Descontinuado
SPA20/00
Excelente sonido
Somos perfectos para escuchar música, voz y pistas de sonido. Simplemente conectanos a tu laptop y daremos vida a tu música y sonidos para que disfrutes de una experiencia de sonido excepcional. Con un cómodo manejo de cables para que tengas tu escritorio bien ordenado.
Alimentación por USB
Entrada de audio
Este sistema de parlantes para PC ofrece buena calidad de sonido con graves optimizados.
Con la cómoda tecnología Plug and Play podés conectar el cable USB directamente en cualquier puerto USB de la notebook y la computadora lo reconoce como un dispositivo USB extraíble.
Con solo una sencilla conexión podés disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conectá tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección musical, directamente en un conjunto superior de parlantes. Philips simplemente entrega el mejor sonido.